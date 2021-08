Udinese-Juventus, giallo Cristiano Ronaldo | Novità dalla Continassa

Le ultime novità su Cristiano Ronaldo in vista di Udinese-Juventus; continua il giallo di mercato sul suo futuro

Dopo il forfait nell’ultimo test amichevole, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Così, mentre la Juventus attende novità decisive sul suo futuro, domenica sera il campione potrebbe presenziare in Friuli per l’esordio in Serie A contro l’Udinese di Gotti. Ad annunciare le ultime sul portoghese è stata Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, tramite Twitter: “Ronaldo sta bene e stamattina si è allenato con gli altri. Al momento non c’è sentore che possa non andare a Udine”.

Udinese-Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo

Allegri dovrebbe quindi avere a disposizione Ronaldo, che secondo ‘Sky Sport’, salvo imprevisti, partirebbe dal primo minuto. Da lui i tifosi attendono una risposta sul campo dopo le innumerevoli indiscrezioni di questa estate.