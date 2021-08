Juventus-Atalanta, multa per Gasperini | "Critica irrispettosa" ad Abisso

Il Giudice Sportivo ha sanzionato con 10 mila euro di multa Gasperini, per le proteste nel corso dell’amichevole tra Juventus e Atalanta

Pe certi protagonisti di questo sport non esistono partite amichevoli, ma solo partite: da vincere e da interpretare nel migliore dei modi. Rientra in questa categoria anche Gian Piero Gasperini, che a volte eccede anche nell’approccio a match amichevoli. Ed è proprio quanto è successo nel corso della sfida tra Juventus e Atalanta di sabato sera all’Allianz Stadium. Le proteste del tecnico dei bergamaschi non sono passate inosservate, ed oggi è arrivata la sanzione da parte del Giudice Sportivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A Gasperini è stata comminata una multa da 10 mila euro “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento minaccioso rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa”. L’allenatore degli orobici non era particolarmente soddisfatto dell’arbitraggio di Abisso. Insomma, il campionato è pronto ad iniziare.