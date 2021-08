Il tecnico del Genoa Ballardini ha convocato 24 giocatori per la sfida con l’Inter in programma domani a San Siro e valida per la prima giornata di Serie A

Davide Ballardini ha convocato 24 giocatori per la sfida contro l’Inter in programma domani ore 18.30 al ‘Meazza’ e valida per la prima giornata di Serie A 2021/2022. Diversi gli assenti, tra questi tre per motivi di calciomercato, ossia perché in vendita: Mattia Destro, Ivan Radovanovic e Paolo Ghiglione. Ecco l’elenco completo:

Agudelo, Andrenacci, Hernani, Badelj, Bianchi, Biraschi, Buksa, Cambiaso, Criscito, Ekuban, Eyango, Favilli, Kallon, Marchetti, Masiello, Melegoni, Pandev, Portanova, Rovella, Sabelli, Serpe, Sirigu, Sturaro, Vanheusden.