Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia dell’esordio contro il ‘suo’ Empoli: le parole dell’allenatore della Lazio anche in ottica mercato da Pedro a Correa

Prima conferenza stampa di campionato per Maurizio Sarri da allenatore della Lazio, che domani sera alle 20.45 esordirà ufficialmente contro l’Empoli. Subito una sfida da ex, un ritorno gradito dove è nato e soprattutto esploso il ‘sarrismo’. Il tecnico nato a Napoli ma cresciuto a Figline ha parlato di tanti aspetti tecnici e tattici, ma anche di una questione che tiene in banco in chiave calciomercato. Leggasi Joaquin Correa, che tanto piace all’Inter di Simone Inzaghi. Non solo, perché Sarri ha elogiato il giovanissimo Romero e ha rivelato che Felipe Anderson potrà giocare in più di un ruolo. Poi Luis Alberto e Akpa Akpro, l’arrivo di Pedro oltre al ruolo della Lazio nel campionato che partirà domani.

La domanda più ghiotta, però, era senza dubbio quella sul ‘Tucu’: “In questo momento Correa è da valutare. È un giocatore forte, che fa comodo a tutti, il ragazzo ha espresso la sua idea in tempi non sospetti, c’è una situazione di stand-by in divenire. E questo non lo mette nelle condizioni ideali a livello mentale di poter fare delle partite. Lui si sta comportando benissimo, in allenamento non ci fa mancare niente. L’ho detto che lo vedrei bene come esterno sinistro, ma non lo vedrei male neanche al centro, come centravanti atipico. Ma lì c’è Immobile che è forse il nostro punto di riferimento più importante. Aspettiamo l’evoluzione della situazione Correa nei prossimi giorni”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Su Felipe Anderson: “Dovrebbe essere disponibile, doveva sistemare delle faccende burocratiche per il trasferimento in Italia, per un giorno e mezzo ha dovuto pensare ad altre faccende. Però dovrebbe esserci. L’ho visto a destra e a sinistra negli anni alla Lazio, può interpretare le due soluzioni, credo che in stagione lo vedremo su entrambe le fasce”.

Luis Alberto giocherà? “Questo lo vedremo domani, abbiamo ancora un allenamento da fare. Ha avuto 10 giorni di difficoltà per 2-3 acciacchi fisici, questa settimana si è allenato regolarmente. Mi sembra che stia cominciando piano piano a capire, è un giocatore di grande talento, dalla tecnica straordinaria. E le qualità fisiche secondo me sono superiori rispetto a quello che esprime. Ha un carattere un po’ particolare, introverso, ma più ci conosciamo e più andremo d’accordo. Non ho avuto problemi finora con lui. Akpa ci può dare una mano, è dinamico, può aiutare in fase difensiva. Non è magari un calciatore raffinato ma ha tante qualità ed è sottovalutato”.

Su Romero: “Penso di non aver mai visto un 16enne con questa qualità e determinazione, si allena in maniera feroce. È attento, è un’eccezione per l’età che ha, gli manca chiaramente qualcosa dal punto di vista fisico, ma anche se non è ancora totalmente pronto nella stagione potrà darci una mano”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I retroscena su Pedro: “Vorrei parlare della partita, altrimenti do le dimissioni e mi ripresento come ds. Il mercato è un argomento pesante, di un noioso mai visto, i media hanno abituato la gente a parlare solo di quello. Il nome di Pedro era stato buttato giù in estate insieme ad altri, si è aperto un canale e sono contento del suo arrivo. Difficile dire se è pronto per giocare dall’inizio, è stato con noi in questi due giorni, sono stati allenamenti leggeri rispetto ai precedenti. Difficile valutarlo fisicamente, è bello brillante ma rientra nelle sue caratteristiche. Penso che uno spezzone possa farlo”.

A che punto è la Lazio di Sarri? E Raul Moro? “La situazione è in costruzione, stiamo lavorando. Il ragazzo è forte e veloce, mi rende contento”.

Sull’Empoli: “Se giocherà come col Vicenza dobbiamo stare attenti perché ci farà ballare, ci metterà in grande difficoltà. Non bisogna pensare che l’abbia fatto solo perché contro una squadra di Serie B. Se gioca con quella velocità non c’è categoria che tenga, mette in difficoltà tutte le avversarie. Mi aspetto una gara difficile. Noi ripartiamo dal sesto posto dell’anno scorso, poi vedremo se si potrà salire o scendere”.