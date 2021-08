Simone Inzaghi prende la parola nella prima conferenza stampa della vigilia di Serie A: il nuovo allenatore dell’Inter ha parlato di molti argomenti

L’Inter scudettata è pronta a scendere in campo per la prima giornata di campionato. Domani sera alle 18.30 i nerazzurri esordiranno nella Serie A 2021/22 che prenderà il via proprio nel match di ‘San Siro’ contro il Genoa. Sarà la prima ufficiale per Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter, che dovrà ridisegnare la sua formazione soprattutto in attacco visto l’addio di Lukaku.

Ci sarà Edin Dzeko, ma il tecnico piacentino aspetta ancora rinforzi, da Zapata a Thuram e Correa. L’ex Lazio ha parlato di tanti argomenti nella conferenza della vigilia di Inter-Genoa.

EMOZIONE – “Sicuramente ci sarà un po’ di emozione sia da parte mia che della squadra anche perché finalmente torniamo a giocare davanti ai tifosi”.

SQUADRA – “Dalla squadra voglio vedere quello che abbiamo fatto in questi 45 giorni. I ragazzi si sono allenati molto bene”.

AMBIZIONE – “Gli obiettivi dell’Inter sono ambiziosi. A me non piace fare proclami però a fare la differenza saranno le motivazioni che avranno i ragazzi e in questi 45 giorni mi hanno dimostrato che ne hanno. Sono fiducioso”.

TIMORE TIFOSI – “Sappiamo che è una stagione dove c’era delle difficoltà ma come detto prima sono fiducioso. Ora l’obiettivo è lagara con il Genoa, con la società c’è un confronto quotidiano, sappiamo che come squadra manca qualcosa. Sono contento di quanto fatto in entrata, ci sono state cessioni dovute come quella di Hakimi, poi il problema di Eriksen poi l’addio inaspettato di Lukaku. Sono arrivati sostituti forti, Dzeko sarebbe stata una mia richiesta al di là di Lukaku, Dumfries avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Sappiamo che sarà un campionato difficile, che porteremo in giro lo scudetto ma cercheremo di fare del nostro meglio”.

EREDITA CONTE – “Quando ho accettato sapevo che era una sfida importante. L’ambiente va in un’unica direzione, sono sempre vicini alla squadra, sanno che abbiamo fatto cessioni importanti per mettere in sicurezza il club. Dobbiamo essere uniti sapendo che le motivazioni faranno la differenza”.

Inter, Inzaghi: “Dzeko chiesto prima dell’addio di Lukaku”

DZEKO – “Sono contento di allenarlo, al di là della situazione Lukaku era stata una mia richiesta esplicita alla società. Fa reparto da solo. Domani mancheranno Lautaro e Sanchez, sappiamo che arriverà un altro calciatore a completare il reparto. Ci sono Pinamonti e Satriano che si sono allenati con noi”.

GRIGLIA CAMPIONATO – “Non mi piace farne. Posso dire che lavoreremo, faremo del nostro meglio per difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. Dopo Hakimi e Eriksen, perdere Lukaku rende normale che i tifosi vedono altre squadre davanti. Ripeto: sette squadre sono attrezzate per arrivare prime. Serve ambizione e spirito di gruppo e per quello che ho visto in campo sono molto tranquillo”.

ATTACCANTE – “Per il mercato c’è un confronto quotidiano. Abbiamo Marotta e Ausilio che sono bravissimi in questo, io penso al Genoa poi avremo un paio di giorni più tranquilli per pensare anche a questo”.

LUKAKU – “E’ stata una partenza inaspettata, è normale che con Marotta e Ausilio abbiamo cercato di convincerlo. Il ragazzo è stato molto sincero: è un giocatore straordinario, ma è venuto da me e con molta educazione mi ha detto che il Chelsea era il suo sogno, che aveva fatto la sua scelta. Insieme ai direttori abbiamo cercato di organizzarci nel modo migliore: è arrivato Dzeko e ora arriverà un altro calciatore a coprire questa partenza”.