L’indice Rt Covid in Italia scende ulteriormente, con un’incidenza di casi su 100mila abitanti quasi invariata: sotto controllo anche il tasso di ospedalizzazione

L’indice Rt sulla diffusione del Covid in Italia scende ulteriormente ed è ora a 1,1 contro l’1,27 di una settimana fa. Lo conferma la bozza del report di Ministero della Salute e ISS, che quindi mostra da questo punto di vista una cifra confortante. Al tempo stesso, resta sostanzialmente stabile l’incidenza dei contagi per 100mila abitanti in Italia, ora a 74. Con questi dati non è previsto neanche un cambio colore per le regioni (che resteranno tutte in zona bianca), neanche per la Sicilia, dove l’occupazione delle terapie intensiva è ancora sotto la soglia critica del 10%. Dal report risulta anche che “l’attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica”.

Il tasso di occupazione delle terapie intensive è in aumento al 4,9% e il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 6,2%. Ma nessuna regione supera la soglia critica. Capitolo vaccini: più dell’82% dei tamponi processati riguarda la variante Delta, che è “ormai largamente prevalente in Italia. Una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”.