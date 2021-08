Oscar Damiani jr ha parlato alla CMIT TV: da Pellegri-Milan alla trattativa per portare Thuram all’Inter: le sue dichiarazioni

Oscar Damiani jr è intervenuto alla CMIT TV parlando di mercato: le sue dichiarazioni su Pellegri-Milan, Thuram-Inter e non solo.

PELLEGRI – “Ha giocato poco al Monaco, purtroppo ha sempre avuto problemi fisici. Lo reputo un ottimo giocatore, ha forza e colpi ma in questi si è visto poco. Probabilmente il Milan intravede in lui qualcosa di importante, chissà che poi non diventi un giocatore vero. In prestito va bene, magari al Milan si rilancia”.

LIGUE 1 – “Quest’anno è stato un mercato moscio, anche internamente poiché le società sono abbastanza in difficoltà”.

THURAM – “All’Inter andrebbe a coprire un ruolo più di seconda punta. Sicuramente ha bisogno di spazio, il Borussia vuole 30 e l’Inter sarebbe arrivata a 20. Io penso si possa arrivare a una conclusione positiva”.

BRUNO ALVES – “E’ integro e in grande forma, ha ancora voglia di far bene e di dare una grande mano anche ai giovani. E’ libero, sta aspettando la migliore soluzione per lui”.

SHEVCHENKO – “Ora va in vacanza dopo la parentesi Nazionale (ride, ndr)”