Calciomercato Torino, trattativa ai dettagli per Lyanco al Southampton

Il futuro di Lyanco si appresta ad essere lontano dal Torino e dalla Serie A: trattativa avviata col Southampton

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dopo aver visto sfumare la possibilità di approdare al Betis Siviglia, che nel frattempo ha chiuso ufficialmente per il ritorno di German Pezzella dalla Fiorentina, Lyanco si appresta a lasciare il Torino per approdare in Premier League. Stando, infatti, ad indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è avviata la trattativa tra il club granata e il Southampton per il difensore brasiliano. Per il 24enne calciatore, in scadenza con i granata nel 2024, i ‘Saints’ sborseranno una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Contratto di quattro o cinque anni per Lyanco, in via di definizione in queste ore. Le parti stanno discutendo di tutte le questioni ancora irrisolte, ma, dopo quattro stagioni divise tra Torino e Bologna, per il prodotto del vivaio di Botafogo e San Paolo si avvicina l’addio alla Serie A.