Calciomercato Milan, rinforzo in attacco | Arriva l’ok del talento

In casa Milan arriva l’ok di Pellegri al possibile trasferimento, le ultime di calciomercato sul giovane talento italiano del Monaco

E’ Pietro Pellegri il nome nuovo per l’attacco del Milan. Intenzionati ad affiancare un giovane bomber agli esperti Ibrahimovic e Giroud, i dirigenti rossoneri nelle ultime ore hanno lavorato sotto traccia per arrivare al talento italiano del Monaco. Il giocatore, riporta il ‘Corriere dello Sport’, da par suo ha già dato il placet al trasferimento. In scadenza di contratto il 30 giugno 2022, però, prima di passare in rossonero Pellegri dovrebbe rinnovare con il club francese. Il Milan successivamente lo acquisterebbe in prestito.

Mentre si attendono novità decisive su Pellegri, Maldini continua però a monitorare altri profili. Tra i nomi caldi figurano ancora ancora Nikola Vlasic del Cska Mosca e Isco del Real Madrid.