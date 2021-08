Calciomercato Milan, Florenzi sbarcato a Linate | Poi visite mediche e firma

Alessandro Florenzi è sbarcato a Linate, pronto per le visite mediche: poi arriverà la firma e l’ufficialità con il Milan

I rossoneri si apprestano ad ufficializzare un nuovo colpo in entrata. Alessandro Florenzi è sbarcato a Linate in mattinata ed ora si appresta a sostenere le visite mediche, prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’esterno campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto dalla Roma. Florenzi sarà un jolly a disposizione di Stefano Pioli, essendo capace di svariare sulla fascia e come interno di centrocampo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.