Mentre il Milan continua la caccia agli ultimi rinforzi, arriva l’esclusione dai convocati di un obiettivo dei rossoneri

Ufficialmente è fuori per un problema fisico (Dionisi ha parlato di botta al piede), ma visto le voci degli ultimi giorni diventa quasi immediato fare un pensiero anche al mercato. Il tecnico non ha inserito Domenico Berardi nella lista dei convocati del Sassuolo per la sfida di domani contro il Verona. L’attaccante al debutto in campionato non ci sarà e la sua esclusione arriva proprio dopo che in settimana l’amministratore delegato Giovanni Carnevali aveva confermato la richiesta del calciatore di essere ceduto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Berardi non convocato

Una richiesta che il Sassuolo non ha intenzione di esaudire: il club neroverde si era detto pronto a discutere della cessione dell’attaccante calabrese se fossero arrivate offerte entro il 12 agosto, cosa che non è accaduta. Carnevali oggi ha anche aggiunto alla ‘Gazzetta di Modena: “Siamo sempre pronti a metterci a sedere per accontentare i desideri di un giocatore, è necessario però che arrivino offerte congrue”.

Berardi piace al Milan che cerca ancora rinforzi per il suo reparto offensivo anche se lo stesso Carnevali ha fissato una valutazione molto alta: circa 40 milioni di euro. Intanto è arrivata la botta al piede e l’esclusione dai convocati per Verona-Sassuolo.