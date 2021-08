Carlo Ancelotti guarda in Serie A come possibile alternativa a Kylian Mbappe: è un azzurro campione d’Europa

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo sono ancora molte le situazioni in bilico di grandi campioni. In primis ci sono ovviamente Harry Kane e Kylian Mbappe, con Cristiano Ronaldo inevitabilmente sullo sfondo e pronto a muoversi però solo – eventualmente – di conseguenza. Sul bomber inglese c’è da tempo il Manchester City, ma il Tottenham è un osso durissimo e ha dalla sua un contratto lungo ancora tre anni. Sul fuoriclasse francese il Real Madrid sta provando a spingere, è il sogno proibito da almeno due o tre anni, un amore contraccambiato. Le parole di ieri di Pochettino non hanno messo la parola fine alla questione, con Cristiano Ronaldo che continua a osservare interessato. Ma arrivare a Mbappe è comunque molto complicato, anche per un colosso come il Real Madrid.

Calciomercato, dalla Spagna: il Real Madrid su Berardi

Carlo Ancelotti lo sa bene, ma un esterno destro è cosa urgente nonostante la buona prova di Bale all’esordio. Il gallese non si discute in qualità, ma ovviamente non è più molto continuo – anche fisicamente – e arriva da stagioni particolari, senza considerare che ha un solo anno di contratto. Secondo ‘Don Balon’, però, Ancelotti non è convinto neanche da Asensio e per questo – in alternativa a Mbappe – starebbe pensando a Domenico Berardi. L’esterno azzurro campione d’Europa è stato accostato nei mesi scorsi al Milan, secondo il portale spagnolo anche Inter e Napoli lo hanno seguito da vicino.

Il classe ’94 sa bene che è uno degli ultimi treni per arrivare in un top club e giocare la Champions, ripercorrendo le orme di Locatelli. Le offerte non gli mancano, al tecnico del Madrid piace e lo ritiene un calciatore in grado di portare anche equilibrio. Inoltre il prezzo non sarebbe proibitivo, circa 30 milioni. Per ‘Don Balon’ il Real ci pensa, nonostante le smentite di una cessione da parte del Sassuolo. Per le italiane sarebbe chiaramente quasi impossibile competere con i Blancos. E ovviamente in caso di permanenza di Mbappe al PSG, anche per Ronaldo si chiuderebbe definitivamente la pista francese.