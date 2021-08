Fiorentina, rinnovo e cessione tra un anno | Anche la Juve su Vlahovic

Il futuro di Vlahovic potrebbe essere delineato, prima il rinnovo con la Fiorentina e poi la cessione tra un anno: intreccio con CR7

La grande rivelazione della scorsa Serie A è stato Dusan Vlahovic: l'attaccane serbo ha concluso il campionato mettendo a referto 21 reti. Un bilancio impressionante per un classe 2000, specialmente considerando il contesto in cui sono arrivati e l'annata complicata vissuta dalla Fiorentina. Non può stupire il fatto, quindi, che molti grandi club europei abbiano messo gli occhi sul gioiello viola: come raccontato su queste pagine, Atletico Madrid e Tottenham hanno provato a strapparlo ad Italiano. La volontà di Rocco Commisso, espressa in maniera piuttosto esplicita, però è quella di trattenerlo a Firenze ancora per un anno. Le ultime sul possibile rinnovo ed il futuro di Vlahovic.



Calciomercato Fiorentina, Vlahovic non si muove | Rinnovo e cessione tra un anno

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere ben delineato. Dopo essere stato ad un passo dalla cessione, con il pressing di grandi club inglesi e l'offensiva dell'Atletico Madrid, ora potrebbe arrivare un importante rinnovo. La volontà di Rocco Commisso è di trattenerlo e convincerlo con un sostanzioso adeguamento del contratto, che lo renderebbe il calciatore più pagato della Fiorentina, e con la promessa di una cessione nella prossima sessione estiva. Una promessa, questa, che potrebbe intrigare molto anche la Juventus.

Quella del 2022, infatti, sarà l’estate in cui scadrà il contratto di Cristiano Ronaldo e la volontà sembra essere quella di prendere strade separate. Uno scenario che, a sua volta, prevede che la Juventus sostituisca il portoghese con un grande colpo in attacco. In questo contesto riecheggiano le parole di Andrea Agnelli dopo la presentazione di ‘CR7’, che delineavano la strategia che avrebbero dovuto seguire i bianconeri in futuro: comprare un Cristiano Ronaldo con tutta la carriera davanti. Ed ecco che entra in scena Vlahovic: l’attaccante serbo potrebbe essere l’uomo giusto per prendere il posto del lusitano nell’attacco di Massimiliano Allegri. Certo, per arrivare a Vlahovic servirà un’offerta che sfiorerà i 100 milioni di euro. Il futuro del classe 2000, però, potrebbe essere delineato.