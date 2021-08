Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | "Rescissione immediata"

Il clima in casa Juve è così tutt’altro che disteso sul fronte Ronaldo. Della situazione ha parlato il direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani, che ha scritto su Twitter: “La situazione tra CR7 e la Juve rischia di diventare insostenibile (non era difficile prevederlo). Con uno come lui o parti mettendolo al centro del progetto o non parti proprio. Se non sei convinto, meglio sciogliere il contratto subito. Anche perdendoci molto”. Una clamorosa ipotesi di rescissione immediata, al momento da escludere, e realizzabile solo in caso di rottura totale tra il portoghese ed il club bianconero. Si attendono ulteriori sviluppi.