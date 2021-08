Calciomercato Inter e Juventus, colpo last minute: indizio ufficiale

L’arrivo di Locatelli potrebbe non essere l’ultimo colpo del calciomercato Juventus, ma tutto dipende dal mercato in uscita

Dopo aver concluso la lunga trattativa per Locatelli, la Juventus non ritiene ancora chiuso il calciomercato in entrata e, soprattutto, in uscita. Negli ultimi giorni si parla, ad esempio, di una possibile cessione di McKennie che, oltre a portare soldi nelle casse bianconere, potrebbe liberare anche una casella da extracomunitario. Il centrocampista statunitense ha diversi estimatori in Premier League e viene valutato più di 30 milioni di euro dal club bianconero. L’eventuale partenza dell’ex Schalke verrebbe accolta con entusiasmo anche da Miralem Pjanic, che già da tempo ha detto sì al suo ritorno a Torino, vincolato tuttavia al mercato in uscita juventino.

Pur di liberarsi di lui, il Barcellona si è detto disposto al prestito gratuito, mentre il calciatore ha già acconsentito ad un sostanzioso taglio dell’ingaggio. Koeman, dal canto suo, continua a lanciare segnali al bosniaco, accostato anche a Inter, Milan e Roma. Il tecnico olandese lo ha escluso dalla lista dei convocati per la seconda volta consecutiva in campionato.