Calciomercato Juventus, Napoli su Rugani | Maksimovic a zero il sostituto

La Juventus valuta una doppia operazione in difesa: Rugani in uscita verso il Napoli e Maksimovic a zero in entrata

Il mercato dei bianconeri ha centrato il proprio obiettivo, Manuel Locatelli. Il colpo a centrocampo tanto desiderato da Massimiliano Allegri, che ora potrebbe godere di una nuova operazione in entrata. Prima, però, servirebbe una cessione: Daniele Rugani continua ad essere un obiettivo del Napoli, essendo un profilo molto gradito a Luciano Spalletti. Qualora i partenopei dovessero cedere Manolas, con l’Olympiacos sempre più deciso come raccontato su queste pagine, sarebbe il centrale della Juventus il sostituto ideale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, addio Rugani | Maksimovic a zero il sostituto

Come raccontato da ‘Tuttosport’, ai bianconeri sarebbe stato proposto Nikola Maksimovic dall’agente Fali Ramadani. Il centrale 29enne è svincolato e potrebbe raggiungere Torino a parametro zero. Un colpo di sicura affidabilità che, sostanzialmente, prenderebbe il posto di Daniele Rugani in rosa. Maksimovic verrebbe alla corte di Massimiliano Allegri per completare il reparto difensivo, occupando la casella di quarto difensore. Una doppia operazione, quella paventata su queste pagine, che potrebbe consentire alla Juventus di mettere a bilancio una plusvalenza e mantenere la completezza della rosa.