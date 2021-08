Calciomercato Juventus, Koeman parla di Pjanic | "Situazione complicata"

Ronald Koeman ha parlato di Pjanic, tornato in orbita Juventus: “Situazione complicata, ma si sta risolvendo”

Quella di Miralem Pjanic è una situazione molto delicata, che potrebbe subire una svolta repentina negli ultimi giorni di mercato. Appare chiaro, ormai, che il bosniaco non rientri più nei piani di Ronald Koeman ed è considerato un partente dal Barcellona. La Juventus, come detto a più riprese, è interessata ad un suo possibile ritorno a Torino e continua a monitorare la sua situazione. I bianconeri, però, non sono gli unici club italiani a guardare a lui: anche Inter e Roma pensano a Pjanic per il centrocampo. Intanto, il tecnico dei blaugrana esce allo scoperto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, senti Koeman | “Pjanic situazione complicata”

In conferenza stampa Ronald Koeman ha parlato anche del centrocampista bosniaco: “Le situazioni di Pjanic e Umtiti sono complicate, ma si stanno risolvendo”. Un’apertura che potrebbe precedere il ritorno in Serie A dell’ex Juventus. Miralem ha diversi estimatori in Italia, che in questi ultimi giorni di mercato potrebbero trovare l’incastro giusto per riuscire a portarlo via da Barcellona. I bianconeri, ad esempio, prima dovrebbero riuscire a completare un colpo in uscita e poi potrebbero affondare il colpo. Massimiliano Allegri sarebbe molto felice di affiancare Pjanic a Manuel Locatelli, consegnandogli le chiavi del centrocampo della Juventus.