La Juventus fa i conti con il contratto in scadenza di Ronaldo: in caso di addio, c’è un preferito per l’attacco

La Juventus fa i conti con i dubbi su Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in scadenza nel 2022 e, probabilmente, se fosse per lui andrebbe via già quest’estate. Il problema è che tra le possibili pretendenti, nessuna si è fatta avanti in maniera concreta. Certo nel 2022 l’addio appare – ad oggi – molto probabile ed allora per la Juventus è giusto guardare avanti e iniziare a riflettere sul successore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Abbiamo chiesto il preferito sul nostro account Twitter e il risultato è stato un plebiscito per Haaland: è lui il grande bomber che i bianconeri dovrebbero acquistare per il post CR7. La pensa così il 50,9% di chi ha risposto al sondaggio. Distanti tutti gli altri con Vlahovic al 23%, Gabriel Jesus al 15,8% e Lewandowski al 10,3% di preferenze.