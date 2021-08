Calciomercato Inter, non solo Thuram | Doppio colpo in attacco

Calciomercato Inter: oltre a Dzeko potrebbero arrivare altri due attaccanti. Salgono le quotazioni di Thuram e non tramonta Insigne. Le ultime

Marcus Thuram si avvicina all’Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, sono sempre più fitti i contatti tra il club nerazzurro ed il Borussia Monchengladbach. La società avrebbe offerto circa 20 milioni di euro, mentre la richiesta dei tedeschi è di 30 milioni. Le parti sono però al lavoro per colmare la distanza, anche attraverso i bonus. Il francese potrebbe però non essere l’ultimo colpo in attacco dopo Dzeko. Preoccupano, infatti, le condizioni di Sanchez, ancora fermo ai box, e l’Inter potrebbe così pensare ad un terzo arrivo nel reparto offensivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Thuram non esclude Insigne | Il piano del club

Come riferito da Marco Barzaghi di ‘Sport Mediaset’, il possibile arrivo di Thuram non esclude un altro attaccante. L’Inter, infatti, potrebbe fare un nuovo tentativo per Insigne negli ultimi giorni di calciomercato. È ancora tutto fermo tra il capitano azzurro ed il Napoli sul rinnovo del contratto: Marotta potrebbe così approfittarne facendo una nuova offerta per il 30enne. Ma non solo la coppia Thuram-Insigne. Se non dovesse arrivare l’esterno della Nazionale campione d’Europa, restano comunque vive anche le piste Kean (assistito di Raiola come Thuram) e Jovic, che è in uscita dal Real Madrid. L’Inter pensa dunque a due nuovi attaccanti. Vi terremo aggiornati.