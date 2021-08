Calciomercato, Di Giovambattista: "Correa vicinissimo all'Inter"

Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach è il favorito per l’attacco dell’Inter, ma Correa resta sempre nel mirino

Continua la caccia dell’Inter al nuovo attaccante da affiancare a Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Dopo l’addio di Romelu Lukaku, passato al Chelsea per 115 milioni di euro, la società nerazzurra si è concentrata su vari obiettivi: da Duvan Zapata, blindato da Gasperini all’Atalanta, a Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach passando per Wout Weghorst del Wolfsburg e Joaquin Correa della Lazio. Il figlio d’arte appare, al momento, in pole position, ma il ‘Tucu’, del quale ha parlato oggi in conferenza stampa l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, non è una pista svanita. Anzi.

Secondo il direttore editoriale di ‘Radio Radio’, Ilario Di Giovambattista, proprio Correa è l’attaccante che può approdare in nerazzurro: “È vicinissimo all’Inter, pare che abbia scavalcato Thuram. Sta prendendo tempo con l’Everton, vuole rimanere in Italia e vestire la maglia nerazzurra“. Parole decisamente importanti: vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate dai fatti nei prossimi giorni.