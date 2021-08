Inzaghi ha annunciato l’arrivo di un nuovo attaccante e l’incontro avvicina l’accordo: manca l’ultimo ostacolo

Incontro positivo tra l’Inter e Lucci, agente di Correa. Simone Inzaghi nella conferenza alla vigilia di Inter-Genoa è stato chiaro: arriverà un attaccante. E il nome più gettonato al momento è quello dell’argentino, in uscita dalla Lazio. Proprio per questo, i dirigenti nerazzurri hanno avuto un vertice con l’agente del calciatore: “incontro positivo” scrive Fabrizio Biasin spiegando che resta da trovare l’accordo con la Lazio. Impresa non semplice ma che non cambia i piani dell’Inter: Correa è al momento la prima scelta del club campione d’Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, incontro positivo per Correa

Correa quindi in cima alla lista di preferenze di Inzaghi, in un elenco che comprende anche Thuram del Borussia Moenchengladbach, ma anche Lorenzo Insigne se dovesse esserci l’opportunità last minute. Difficile invece arrivare a Zapata: non soltanto per il mese di stop che attende il colombiano ma anche per la volontà dell’Atalanta di non cederlo se non dopo l’arrivo di un sostituto importante. Intanto c’è Correa e l’incontro positivo.