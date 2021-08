L’Uefa ha reso note le shortlists dei giocatori e allenatori in corsa per i premi individuali dell’anno da assegnare

C’è tanta Italia nei podi dei premi individuali più importanti dell’Uefa. Il massimo organo calcistico europeo ha diramato le shortlists dell‘UEFA Men’s Player of the Year e dell’UEFA Men’s Coach of the Year 2020/21, oltre ovviamente agli altri ruoli. Le tinte sono fortemente azzurre grazie al trionfo agli Europei: i tre in lizza per il premio di miglior giocatore dell’anno sono infatti tre centrocampisti come Kevin De Bruyne, Ngolo Kante e Jorginho. I due calciatori del Chelsea hanno vinto la Champions League proprio ai danni del belga del City, ma l’italobrasiliano ha ovviamente poi anche sollevato Euro 2020. Per la prima volta nella storia il podio è composto interamente da centrocampisti, che hanno avuto la meglio – nell’ordine – di Lionel Messi (148 punti), Robert Lewandowski (140), Gianluigi Donnarumma (49), Kylian Mbappe (31), Raheem Sterling (18), Cristiano Ronaldo (16), Erling Haaland (15).

In nomination per il premio di miglior allenatore dell’anno c’è invece anche il ct azzurro Roberto Mancini, insieme a Pep Guardiola e Thomas Tuchel. Un podio perfettamente in linea con il UEFA Men’s Player of the Year tra Manchester City, Chelsea e Italia. I tre hanno invece superato Unai Emery (64), Diego Simeone (29), Antonio Conte (19), Gareth Southgate (18), Christophe Galtier (16), Ole Gunnar Solskjaer (14), Kasper Hjulmand (11). I vincitori verranno annunciati durante il sorteggio dei gironi di Champions League del 26 agosto a Istanbul.