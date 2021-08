Al termine di Trabzonspor-Roma, andata delle qualificazioni alla Conference League, José Mourinho ha criticato la società per il calciomercato condotto fin qui

Mourinho bagna con una vittoria il suo esordio sulla panchina della Roma in una gara ufficiale. I giallorossi hanno battuto il Trabzonspor in Turchia per 2-1 ipotecando la qualificazione ai gironi della Conference League. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese ha mostrato grande insoddisfazione per quanto riguarda la conduzione di questo calciomercato estivo, rifilando di conseguenza una bella frecciata alla società.

“E’ stato fatto un mercato fantastico, però è un mercato di reazione, non un mercato come avevamo pianificato. Dopo Spinazzola e dopo la cessione di Dzeko, è stato un mercato di reazione – ha ribadito Mourinho – Cosa voglio dire? Voglio dire che mi manca qualcosa, qualcosa che spero arriverà la prossima estate per pensare la stagione in modo diverso. In questa andremo invece a pareggiare e anche qualche sconfitta arriverà sicuramente, ma lavoreremo in ogni partita pensando di poter vincere”, ha concluso.