In casa Lazio è arrivata la notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente biancoceleste

A tre giorni dal debutto in campionato contro l’Empoli, a Formello è arrivata la buona novella. La Lazio potrà finalmente depositare i contratti dei suoi nuovi acquisti. Da Felipe Anderson (depositato il 17 agosto) e Hysaj, i biancocelesti non avevano potuto ancora annunciare nessuno a causa dell’indice di liquidità a cui però – in mancanza anche di cessioni – ha trovato soluzione direttamente Claudio Lotito. Le operazioni di calciomercato possono quindi ora esseere definite, con tanto di arrivo anche dell’ormai ex Roma Pedro Rodriguez definito e annunciato nella giornata di oggi.

Ad annunciare lo sblocco del mercato è arrivato il comunicato ufficiale della stessa Lazio: “Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori“. Un sospiro di sollievo anche per Maurizio Sarri, che altrimenti si sarebbe ritrovato in condizioni critiche in vista dell’esordio in campionato.