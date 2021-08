FOTO CM.IT | UFFICIALE, Pedro lascia la Roma: è un giocatore della Lazio

La Roma ha ufficializzato l’addio di Pedro, che ha firmato con la Lazio: un trasferimento a suo modo storico

La Lazio lo ha già annunciato sui suoi social in queste ore, adesso c’è anche il comunicato ufficiale diramato dall’AS Roma. Pedro Rodriguez è un nuovo calciatore biancoceleste: una trattativa che si è consumata davvero in breve tempo, ma non con una rescissione bensì con una cessione a titolo gratuito. Questo perché altrimenti i giallorossi non avrebbero potuto usufruire del decreto crescita sull’ingaggio da più di 3 milioni netti dello spagnolo, che intanto è stato già accolto dai suoi nuovi tifosi a Formello posando con la maglia numero 9.

Ecco la nota dei giallorossi: “L’AS Roma conferma di aver raggiunto un accordo con la SS Lazio per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Pedro Rodríguez Ledesma. Il calciatore, 34 anni, lascia la Roma dopo una stagione con i giallorossi, nella quale lo spagnolo ha segnato 6 gol in 40 presenze. L’AS Roma desidera ringraziare Pedro per il contributo offerto al Club durante la sua permanenza in giallorosso”.