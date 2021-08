Chi schierare al fantacalcio, alla prima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Ci siamo, finalmente è tornato il FANTACALCIO! La prima giornata del campionato italiano di Serie A riparte dai campioni in carica, l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà in casa il Genoa di Ballardini. A chiudere invece la giornata che segna la ripartenza del nostro campionato e del ritorno dei tifosi sarà il Milan, ospite della Sampdoria nel monday night.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Verona-Sassuolo sabato ore 18.30

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.

Hot: Lazovic è già in grande forma! Traore fa sempre bene

Not: Tameze non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Frattesi può essere la rivelazione del Sassuolo

Inter-Genoa sabato ore 18.30

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Sensi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev.

Hot: Dzeko è subito pronto a prendersi l’Inter! Ok Rovella

Not: Ghiglione potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Sensi si gioca tanto in questa prima giornata

Empoli-Lazio sabato ore 20.45

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Correa.

Hot: Immobile e Luis Alberto sono le certezze del nuovo corso targato Sarri!

Not: Marchizza ha il cartellino troppo facile

Sorpresa: Bajrami può essere l’uomo in più per Andreazzoli

Torino-Atalanta sabato ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Izzo, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Verdi, Pjaca; Sanabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel.

Hot: Muriel e Sanabria vogliono riprendere da dove hanno lasciato

Not: Ricardo Rodriguez non è più un giocatore su cui puntare forte

Sorpresa: Mahele può mettere subito in difficoltà il Torino

Bologna-Salernitana domenica ore 18.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.

Hot: Soriano e Orsolini si sono dimostrati subito in buona forma. Ok Bonazzoli

Not: Belec non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Chi scommette subito su Arnautovic?

Udinese-Juventus domenica ore 18.30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Hot: Dybala con Allegri è garanzia di grandi prestazioni!

Not: Makengo potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Silvestri può essere la sorpresa del club firulano

Napoli-Venezia domenica ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.

Hot: Osimhen è pronto ad iniziare fortissimo. Insigne vuole rispondere sul campo

Not: Il Venezia è ancora un mistero, la sfida con il Napoli sarà utile per capire le vere mosse di Paolo Zanetti

Sorpresa: Luciano Spalletti vuole puntare su Lobotka

Roma-Fiorentina domenica ore 20.45

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Hot: Zaniolo e Gonzalez sono le certezze in trequarti

Not: Castrovilli non ci convince

Sorpresa: Attenzione a Vina, deve mettersi in mostra

Fantacalcio, il monday night: tocca al Milan di Pioli

Cagliari-Spezia lunedì ore 18.30

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Nzola, Gyasi.

Hot: Joao Pedro e Gyasi sono gli alfieri delle due squadre

Not: Godin non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Ci sta scommettere su Kevin Strootman

Sampdoria-Milan lunedì ore 20.45

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Jankto; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

Hot: Quagliarella è partito in grandissima forma. Giroud ha fatto un pre-campionato di assoluto livello

Not: Ekdal non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: pronti a puntare anche questa stagione su Antonio Candreva