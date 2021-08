DIRETTA Conference League, Trabzonspor-Roma | Segui la cronaca LIVE

Per l’andata dello spareggio per l’accesso alla fase a gironi della Conference League, la Roma di Mourinho affronta il Trabzonspor

Finalmente, ci siamo. Dopo le tante amichevoli estive, ecco il primo impegno ufficiale per la stagione 2021/2022 della Roma targata José Mourinho. I giallorossi, per l’andata dello spareggio valido per l’accesso alla fase a gironi della Conference League, volano a Trebisonda per affrontare il Trabzonspor degli ex Bruno Peres e Gervinho, oltre all’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik. Assenti per i capitolini il nuovo acquisto Tammy Abraham, alle prese con questioni burocratiche, e Chris Smalling, fermo per infortunio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Medical Park Arena’ di Trebisonda.

FORMAZIONI UFFICIALI TRABZONSPOR-ROMA

TRABZONSPOR (4-3-3): Ugurcan; Peres, Hugo, Koybasi, Edgar; Berat, Hamsik, Bakasetas; Gervinho, Nwakaeme, Djaniny. All. Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

ARBITRO: Matej Jug (SLO)