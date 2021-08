Coronavirus, bollettino 19 agosto 2021: 7.260 positivi, 55 morti

Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus relativo al 19 agosto: 7.260 nuovi casi con 55 morti

Sono 7.260 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino del 19 agosto diramato dal Ministero della Salute. Con 206.531 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 3,5%, mentre i morti sono 55 con il totale che sale a 128.634. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 460 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 18 unità rispetto a ieri e 40 ingressi giornalieri. Nei reparto ordinari i ricoverati sono 3.627, 68 in più rispetto a ieri. Infine, i guariti nelle ultime ventiquattro ore sono 5.465.