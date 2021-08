La Roma vince l’andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor: decide il match Shomurodov, buona la prima per Mourinho

Vittoria al debutto per Jose Mourinho. Il portoghese porta a casa un successo importante contro il Trabzonspor – match valido per l’andata dei playoff di Conference League -, nella prima partita ufficiale della stagione e della sua esperienza sulla panchina della Roma. Giallorossi che, però, hanno mostrato evidenti difficoltà per larghi tratti del match. La partita si è rivelata più complicata del previsto, con una sfida abbastanza equilibrata nel primo tempo. Non a caso, la prima frazione è terminata sul risultato di 0-0. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel secondo tempo, sblocca il match Lorenzo Pellegrini dopo un’ottima azione iniziata dai piedi di Zaniolo. Al 64′ è arrivata la risposta dei turchi con il pareggio di Cornelius. Ci pensa il nuovo arrivato Shomurodov a riportare avanti i giallorossi e regalare a Mourinho la vittoria. Strada in discesa per i giallorossi, che saranno impegnati nella sfida di ritorno il prossimo giovedì 26 agosto.

Di seguito il tabellino del match.

Trabzonspor-Roma 1-2

55′ Pellegrini (R), 64′ Cornelius (T), 81′ Shomurodov (R)