Calciomercato Spezia, nuovo centrocampista | Il comunicato UFFICIALE

Lo Spezia annuncia un colpo per rinforzare il suo centrocampo sul calciomercato. Ora c’è anche il comunicato ufficiale

Lo Spezia mette a segno un colpo interessante per rinforzare la sua rosa, in vista dell’inizio della prossima stagione. Aimar Sher è, infatti, un nuovo centrocampista del club bianconero. Negli ultimi minuti, è arrivato anche il comunicato ufficiale che sigla il trasferimento del calciatore in Italia. Di seguito l’annuncio dello Spezia: “É Aimar Sher il nuovo volto per il centrocampo delle Aquile! Il talentuoso centrocampista arriva a titolo definitivo dagli svedesi dell’Hammarby IF e si legherà al club bianco per le prossime cinque stagioni”.

Calciomercato Spezia, le prime parole di Aimar Sher

Non solo l’annuncio ufficiale, dato che ci sono anche le prime dichiarazioni del ragazzo, in arrivo in Italia: “Sono molto orgoglioso di essere un nuovo giocatore dello Spezia Calcio. È una grande opportunità per me e non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia delle Aquile e mettermi alla prova in uno dei campionati più importanti del mondo, facendo del mio meglio per crescere ulteriormente e dare il mio contributo al Club”.