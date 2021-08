La Lazio porta a casa un colpo a sorpresa sul calciomercato. Pedro è un nuovo calciatore biancoceleste: le visite mediche e l’annuncio ufficiale

Un colpo a sensazione, ma utile alle esigenze tecnico-tattiche. Perché se si parla di Roma e Lazio, è impossibile non parlare di tifoserie, sfide, rivalità e quindi pochissimi passaggi di maglie nella storia e sul calciomercato. Pedro è una simpatica eccezione, soprattutto per Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste cercava un esterno funzionale al suo gioco e Pedro, in uscita dalla Roma, potrebbe calarsi alla perfezione nel suo gioco. Della trattativa vi avevamo già parlato nelle scorse ore, ora è tutto fatto per l’approdo dell’attaccante alla Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, via libera per Pedro alla Lazio: i dettagli

Calciomercato Lazio, arriva Pedro dalla Roma: visite mediche e annuncio

L’acquisto di Pedro è ormai fatto da parte della Lazio. Questa mattina l’ormai ex attaccante della Roma ha svolto le visite mediche in Paideia, ottenendo poi l’idoneità. Già nel pomeriggio di oggi, il calciatore sarà in campo a Formello dove incontrerà Maurizio Sarri e prenderà confidenza con i suoi nuovi compagni. L’ex Chelsea potrebbe andare in panchina già contro l’Empoli: la sua condizione fisica è buona. E negli ultimi minuti, è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte della Lazio, tramite un post sul suo profilo Twitter. Il calciatore, come potete vedere, ha scelto la maglia numero 9.