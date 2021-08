Juventus, Tardelli non ha dubbi: "Ronaldo scontento? Meglio che vada via"

La Juventus si appresta ad iniziare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo: Tardelli fa il punto su Ronaldo, Locatelli ed Allegri

I dubbi, le incertezze e le paure della scorsa stagione sembrano essere stati spazzati via dal ritorno di Massimiliano Allegri. Un ritorno rassicurante, per ambiente e tifosi, quello del tecnico livornese che, sommato alle perdite sul mercato subite dall’Inter, rilancia la Juventus anche in chiave scudetto. Secondo Marco Tardelli, che ha parlato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, “i bianconeri sono i favoriti, sono i più forti, ma sarà un campionato strano”. L’ex centrocampista della Nazionale, poi, consiglia Cristiano Ronaldo sul da farsi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Tardelli: “Allegri il top” | “Ronaldo meglio che vada via”

Marco Tardelli ha commentato anche la situazione di Cristiano Ronaldo: “Se è scontento è meglio che vada via”. Una sensazione, quella dell’insoddisfazione del portoghese, che non riesce ad abbandonare tifosi e addetti ai lavori: anche nella sua dichiarazione ufficiale, CR7 non menziona la Juventus. Il suo addio, però, si complica sempre di più col passare delle giornate e la sua permanenza in bianconero potrebbe essere inevitabile. E l’ex Juve, al riguardo, afferma: “Per la sua conferma sarebbe una buona notizia”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I maggiori complimenti di Tardelli, però, sono per Massimiliano Allegri: “Uno dei top al mondo, sa gestire lo spogliatoio e non è mai contento”. Infine, non poteva mancare un commento all’approdo di Manuel Locatelli in bianconero. Tardelli è stato un centrocampista straordinario, capace di vincere tutto con la Juventus e un mondiale indimenticabile con l’Italia. “Prenderlo con questa formula è un affare, sarà un perfetto play davanti alla difesa”. La sfida all’Inter per lo scudetto, ormai, è lanciata.