Calciomercato Inter e Juventus, concorrenza per Pjanic | C'è la Roma

Dalla Spagna rivelano come Pjanic stia aspettando la Juventus, che però deve prima riuscire a fare una cessione: intanto, c’è anche la Roma

Il mercato della Juventus ha vissuto la svolta tanto attesa: Manuel Locatelli ora è ufficiale. Un colpo attesissimo dai tifosi e da Massimiliano Allegri, che finalmente avrà a disposizione il centrocampista richiesto fin dal primo momento alla dirigenza bianconera. Ora la società piemontese deve riuscire a cedere qualche pedina tra gli esuberi, in cui l’indiziato numero resta Ramsey, prima di tentare un nuovo colpo. La Juventus non perde di vista Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona, ma la concorrenza in Serie A si fa sempre più fitta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, insidia per Pjanic | Ci prova anche Mourinho

Miralem Pjanic si trova in una terra di mezzo: è un giocatore del Barcellona senza essere considerato nei piani di Ronald Koeman, lo rivorrebbe la Juventus ma è bloccata dal mercato in uscita. E, allora, attenzione che a sbloccare la situazione del bosniaco potrebbe essere un colpo di scena. Su queste pagine vi abbiamo già parlato dell’inserimento dell’Inter, ma la concorrenza in Serie A non sarebbe finita qui: secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, su Pjanic ci sarebbe anche la Roma. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, ma che potrebbe risolvere molti problemi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non è un mistero che José Mourinho abbia bisogno di un colpo a centrocampo, dopo che è sfumato definitivamente Granit Xhaka, e un giocatore di caratura internazionale come il bosniaco sarebbe perfetto. I blaugrana sarebbero disposti a farlo partire praticamente a costo zero, pur di liberarsi del suo maxi ingaggio, ed i giallorossi potrebbero così mettere le mani sul centrocampista. Pjanic a Roma è stato molto bene, e non lo ha mai nascosto, ma la Juventus resta la sua priorità. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del bosniaco.