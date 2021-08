Il presidente del club di Serie A va all’attacco della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni che fanno sicuramente discutere

Sta per cominciare la nuova stagione di Serie A e la Juventus si appresta fare il debutto in campo. I tifosi hanno aspettative molto elevate per l’Allegri 2.0, con il nuovo arrivato Locatelli che ha entusiasmato ulteriormente gli animi. Uno dei protagonisti della ‘Vecchia Signora’ sarà senza dubbio Federico Chiesa. Dopo la grande impresa a Wembley con la Nazionale di Mancini, il talento azzurro è pronto a tornare alla carica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A proposito dell’esterno classe ’97, arrivano nuove dichiarazioni polemiche da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sul suo trasferimento a Torino. “Scudetto? La Juventus è sempre favorita – dice il patron italo-americano a Marina di Gioiosa in occasione della consegna delle chiavi della città -, quando hai 300 milioni di stipendi è normale. I soldi contano nel calcio, ci hanno rubato Chiesa perché hanno molto denaro che noi non abbiamo. È questa la differenza tra noi e la Juve. Società come Juventus, Barcellona o Inter hanno dei debiti, perché fanno lavoro sporco“.