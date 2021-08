Calciomercato Inter, scatta l'allarme | L'obiettivo di Inzaghi va KO

L’Inter lavora sul calciomercato per trovare un nuovo bomber. L’infortunio dell’attaccante rischia di modificare i piani nerazzurri: le ultime

Scatta l’allarme e in questo periodo non riguarda solo le questioni di campo, ma per forza di cose anche il calciomercato. Duvan Zapata si blocca e costringe l’Inter di Simone Inzaghi, che l’ha posto come primo obiettivo in attacco, a guardarsi intorno, nonostante comunque la trattativa non fosse facile da portare a termine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Richieste e novità sull’addio

L’Atalanta, infatti, ha fino a oggi sempre fatto muro, vista l’alta valutazione che fa per il bomber e la volontà dei bergamaschi di non privarsi del calciatore senza un sostituto. Ma intanto ci pensa il ginocchio dell’attaccante a far tremare Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Le ultime notizie sul calciatore non sono rassicuranti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, sorpresa Vlahovic | Contromossa e ingaggio super!

Calciomercato Inter, tegola Zapata: un mese di stop

La botta al ginocchio continua a tormentare Zapata. Secondo quanto riporta ‘L’Eco di Bergamo’, sarebbe più grave del previsto l’infortunio della punta colombiana. A causa del problema al ginocchio destro, infatti, il bomber dovrebbe saltare l’esordio contro il Torino. Non solo, perché si teme un mese di stop per l’attaccante. Un imprevisto fisico che potrebbe rallentare anche l’addio sul calciomercato e costringere l’Inter a virare definitivamente su nuovi obiettivi.