Ufficializzato il trasferimento in prestito dall’Entella all’Inter di Mateus Cecchini Muller, 18enne centrocampista con passaporto italiano

In attesa degli ultimi colpi per la prima squadra, l'Inter formalizza un arrivo per la Primavera. Come anticipato da Calciomercato.it, Mateus Cecchini Muller è un nuovo calciatore nerazzurro. L'ufficialità arriva dal sito della Lega Serie A: il centrocampista, 18 anni, si trasferisce a Milano a titolo temporaneo.

Munito di passaporto italiano, il 18enne è arrivato nel nostro paese nel 2019 e lo scorso anno ha fatto il suo esordio in Serie B nella gara tra Entella e Pisa del 10 maggio. In totale nella stagione 2020/2021 ha collezionato venti presente con tre gol e un assist nella formazione Primavera dell’Entella.