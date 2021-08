Emerson Palmieri, accostato tra le altre a Inter e Napoli, proseguirà la sua carriera in Francia: ufficiale il passaggio dal Chelsea al Lione

Niente ritorno in Italia per Emerson Palmieri. Il terzino brasiliano, che ha avuto una rilevante esperienza in Serie A con la maglia della Roma ed era stato accostato a Inter e Napoli, proseguirà la propria carriera in Francia. Mancava solo l’ufficialità del suo trasferimento dal Chelsea al Lione. Ora è arrivato anche quest’ultimo dettaglio, quello definitivo. Di seguito il comunicato del club francese: “L’Olympique Lyonnais è molto felice di annunciare l’arrivo internazionale due volte campione d’Europa in carica con Italia e Chelsea, Emerson Palmieri”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si legge, poi, nell’annuncio: “Il difensore è arrivato all’OL sotto forma di prestito fino al 30 giugno 2022 per un importo di 500.000 euro, a cui si potrebbero aggiungere bonus fino ad un massimo di 500.000 euro, con clausola di match up (opzione di acquisto prioritario) fino alla fine della finestra di mercato nell’estate 2022. Benvenuto!”.

Di seguito il tweet del Lione.