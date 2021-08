Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta su due giocatori della squadra di Simone Inzaghi

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Beppe Marotta esce allo scoperto. Alle prese con l’affare Thuram, il prescelto per completare l’attacco dopo il raffreddamento della pista Zapata, l’Ad dell’Inter è intervenuto a ‘La Tercera’ sul futuro dei due cileni della squadra di Inzaghi, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Marotta ha pubblicamente escluso che possano lasciare Milano in questi ultimi giorni di calciomercato estivo: “Non abbiamo offerte formali per nessuno dei due, rimarrano all’Inter. Fanno parte del progetto“.

In conclusione Marotta ha fatto pure un punto extramercato su Sanchez, out per infortunio: “Con Sanchez bisogna avere un po’ più di pazienza. Ha avuto qualche problema fisico ultimamente, però speriamo che si riprenda presto. Per noi è un giocatore importante. In campo con la Nazionale per le qualificazioni al Mondiale? Ancora non lo sappiamo. Vedremo, innanzitutto speriamo che si riprenda presto e che possa dare ancora una volta il supporto di cui abbiamo bisogno per questa stagione”.