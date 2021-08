Ieri è andato in scena il primo incontro per il rinnovo di Lautaro: le ultime sulle richieste dell’argentino alla dirigenza dell’Inter

Quella di ieri è stata una giornata importante in casa Inter. Dopo diversi mesi di stallo, è andato in scena il primo incontro con Alejandro Camano per discutere riguardo al rinnovo di Lautaro Martinez. L’agente dell’attaccante argentino, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, ha sempre ribadito di non escludere il rinnovo con i nerazzurri per il futuro del suo assistito. Il primo incontro con la società meneghina è stato positivo e potrebbe portare ad un accordo nelle prossime settimane: ecco tutte le richieste del ‘Toro’ per prolungare il proprio contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, ora Lautaro può rinnovare | Chiesti 8 milioni a stagione

Nella giornata di ieri la dirigenza dell’Inter ha incontrato l’agente di Lautaro, sul tavolo il possibile rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’argentino vorrebbe un ingaggio da 7/8 milioni a stagione, mentre i nerazzurri avrebbero 4,5/5 milioni di euro. Insomma, è presente ancora una discreta distanza sulle cifre, ma la volontà comune sembra essere quella di proseguire insieme. Un aspetto non da poco, in un mercato in cui l’Inter ha dovuto salutare due gioielli come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT – Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: novità in arrivo

Un primo passo in avanti in una trattativa in cui c’è ancora molto da fare, ma che adesso vede i nerazzurri godere di un discreto ottimismo. Alejandro Camano, agente del ‘Toro’, è anche stato informato dall’Inter che le offerte di Atletico Madrid e Tottenham non verranno prese in considerazione. Marotta e Ausilio sono al lavoro per blindare Lautaro Martinez, rendendolo una certezza per Simone Inzaghi.