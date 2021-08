La Fiorentina valuta la permanenza di Vlahovic, accostato anche a Inter e Juventus ma in trattativa con l’Atletico Madrid; Commisso propone un super ingaggio

Per il futuro di Vlahovic non sono escluse sorprese. Di recente, la squadra che si è fatta avanti concretamente è stata l’Atletico Madrid. Gli spagnoli avrebbero offerto l’ingente cifra di 50 milioni cash + 10 di bonus ‘sicuri’ e il 20% sulla futura rivendita. Il giovane bomber piace altresì a Manchester City, Tottenham, Inter e Juventus, ma Commisso vuole fare un ultimo tentativo per trattenerlo alla Fiorentina.

La Fiorentina, riporta il ‘Corriere dello Sport’, a Vlahovic non offre il prolungamento del contratto (in scadenza 2023), ma un sostanzioso ritocco dell’ingaggio: l’attaccante serbo andrebbe a guadagnare da 800 mila a 5 milioni di euro a stagione per le prossime due. Nell’offerta, inoltre, sarebbe inclusa anche una commissione da 5 milioni per il suo agente, Darko Ristic. Cifre importanti per un giocatore importante. Novità decisive sono attese in tempi brevi.