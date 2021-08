Il presidente della Fiorentina torna a parlare del futuro di Dusan Vlahovic: arriva l’annuncio che può cambiare gli scenari

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna a parlare di Dusan Vlahovic. Intervistato al ‘TGR Toscana’, il numero uno del club viola si è soffermato sul futuro dell’attaccante serbo. Il 21enne è corteggiatissimo in Italia ed Euroopa: Inter e Juventus sperano di poter avere voce in capitolo anche se la concorrenza estera, dall’Atletico Madrid al Manchester City, parte avvantaggiata visto i costi dell’operazione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Commisso: “Non ho messo in vendita Vlahovic”

Anche di quelli parla il patron Commisso che questa volta evita di fare cifre per la cessione del giovane bomber e anzi afferma di volerlo trattenere ancora a Firenze. “Non ho messo in vendita Vlahovic, anzi gli abbiamo offerto un rinnovo molto importante”. Il presidente viola conferma che “ci sono squadre interessate a lui ma non ho fissato prezzi”. Poi confessa il suo desiderio: “Voglio che resti ancora un anno”. Da capire quel che vorrà fare il ragazzo che ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha tra le sue pretendenti le big d’Europa.