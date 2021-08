Calciomercato, futuro Berardi | L’annuncio di Carnevali!

Calciomercato: Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenica Berardi

Dopo la cessione di Locatelli alla Juventus, il Sassuolo deve subito fare i conti con le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Berardi. Il capitano dei neroverdi, già accostato soprattutto al Milan, avrebbe infatti chiesto la cessione in queste ultime settimane di calciomercato. È subito arrivato l’annuncio di Carnevali. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Intervistato al ‘Corriere della Sera’, l’amministratore delegato del Sassuolo ha commentato così le voci su Berardi: “Non è arrivata formalmente nessuna offerta. In ogni caso non prenderemo in considerazione nessuna trattativa. Ci abbiamo messo due mesi per cedere Locatelli alla Juventus per 37,5 milioni, e ora mancano meno di quindici giorni alla fine del mercato. Non ci sarebbero i tempi e in ogni caso Berardi per noi ha un valore economico ancora superiore”.