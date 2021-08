Calciomercato, Lewandowski vuole partire | Il Bayern chiede 115 milioni

Notizia bomba dall’Inghilterra: Robert Lewandowski avrebbe deciso di partire in cerca di una nuova avventura, il Bayern fissa il prezzo

La nuova era del Bayern Monaco, sotto la gestione di Julian Nagelsmann, è iniziata con la vittoria in supercoppa contro il Borussia Dortmund. Il primo trofeo nella bacheca del tecnico 34enne, bacheca che rischia di essere molto più ricca al termine dei cinque anni di contratto che lo legano al club bavarese. A sbloccare il risultato contro i rivali storici è stato, ancora una volta, Robert Lewandowski: il polacco è stato autore di una doppietta nella finale ed ha messo così la sua firma sul primo trofeo stagionale. Il numero '9' del Bayern, però, avrebbe preso una clamorosa decisione.



Calciomercato, Lewandowski vuole l’addio | Il Bayern chiede 115 milioni

La notizia che arriva dall'Inghilterra ha dell'incredibile: secondo 'Sky Sport UK', infatti, Robert Lewandowski avrebbe informato il Bayern Monaco della propria volontà di cambiare aria. Il polacco sente di avere dato tutto con il club bavarese e nel campionato tedesco, per questo si sente pronto per una nuova avventura. Il Bayern, peraltro, avrebbe già fissato il prezzo del cartellino intorno ai 115 milioni di euro. Una cifra monstre che, di fatto, esclude tutte le società italiane dalla possibile corsa al numero '9' più forte del mondo.

L’attaccante tra due giorni compirà 33 anni, un’età che potrebbe scoraggiare i possibili club interessati ad investire una tale cifra di denaro. In Inghilterra il Manchester City è alla ricerca di una prima punta da consegnare a Pep Guardiola, con Harry Kane sempre in pole position, e potrebbe prendere in considerazione anche la candidatura di Lewandowski. Più complicata, invece, la soluzione spagnola: con Barcellona e Real Madrid che sembrano essere indirizzati verso altri obiettivi e strategie di mercato. Dopo il terremoto Messi, quindi, potrebbe esserci anche l’uragano Lewandowski questa estate.