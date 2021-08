Atalanta, Gomez ancora contro Gasperini: “Continua a dire bugie”

Atalanta: continua il botta e risposta tra il ‘Papu’ Gomez e Gasperini. Le nuove parole dell’ex capitano del club bergamasco

Nella giornata di ieri c’è stato un duro botta e risposta tra il ‘Papu’ Gomez e Gasperini sull’addio dell’argentino. Il giocatore del Siviglia ha parlato di “aggressione fisica” da parte del tecnico, che ha successivamente smentito. Oggi è arrivata la contro-risposta del ‘Papu’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Gomez ha dichiarato a ‘L’Eco di Bergamo’: “Non capisco perché Gasperini si ostini a dire bugie: ci sono cinquanta testimoni della sua aggressione. Io ho detto di avere sbagliato disobbedendo sul campo, non so perché lui non riesca ad ammettere la verità. Il discorso non è chiuso perché sento tanta tristezza: si può litigare, ma il modo in cui mi sono lasciato con l’Atalanta fa male”. Il ‘Papu’ ha poi concluso: “Con i Percassi c’è sempre stato un rapporto speciale: la mia famiglia è tornata a Bergamo in questi giorni e i miei figli sono stati con le famiglie Percassi e Radici”.