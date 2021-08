Juventus, il centrocampista si è operato | Il comunicato UFFICIALE

Juventus: Nicolussi Caviglia è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Il comunicato ufficiale

Operazione al ginocchio sinistro per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà della Juventus nell’ultima stagione in prestito al Parma. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’intervento è perfettamente riuscito, come comunicato dal club bianconero attraverso una nota ufficiale: CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA.