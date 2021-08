Formula 1, UFFICIALE: GP del Giappone cancellato per Covid

Formula 1: è ufficiale la cancellazione del Gran Premio di Suzuka, in Giappone, a causa della pandemia. Tutti i dettagli

Nuova cancellazione nel calendario del mondiale di Formula 1. È infatti ufficiale: il Gran Premio del Giappone che era in programma il prossimo 10 ottobre, nel circuito di Suzuka, non si correrà a causa della situazione pandemica che sta peggiorando nel paese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Formula 1 è già al lavoro sul nuovo calendario e annuncerà i dettagli finali nelle prossime settimane. Attualmente sono 21 le gare in calendario, ma si attendono eventuali nuovi ingressi e la sostituzione del GP del Giappone.