Calciomercato Roma, via libera per Pedro alla Lazio: i dettagli

Dalla Roma alla Lazio: per Pedro l’affare è in dirittura d’arrivo. L’esterno spagnolo lascia la formazione giallorossa ed è pronto a mettersi agli ordini di Maurizio Sarri. Un trasferimento che si concretizzerà a titolo gratuito ma senza rescissione. Questo perché, terminando in anticipo il contratto con l’attaccante, la Roma avrebbe perso i benefici del Decreto Crescita e visto aumentare la spesa per l’ingaggio dello scorso anno da 3,9 a 6 milioni lordi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per lo stesso motivo la società giallorossa ha sempre cercato una soluzione italiana. L’ipotesi più concreta è sempre stata la Lazio dove Pedro ritroverà Maurizio Sarri, allenatore con il quale ha già lavorato al Chelsea.