Borja Mayoral, attaccante spagnolo della Roma, non sarebbe felice della sua attuale situazione in giallorosso: le ultime di calciomercato sulla Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Borja Mayoral, attaccante spagnolo della Roma, non sarebbe felicissimo della sua attuale situazione con la maglia del club capitolino. Il giocatore cresciuto col Real Madrid infatti, dopo una seconda parte di stagione da protagonista con Paulo Fonseca, è al momento la terza scelta a disposizione di Josè Mourinho.

Gli arrivi di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov infatti hanno stravolto le gerarchie della Roma in attacco. Una condizione che genera quindi il più classico dei ‘mal di pancia’ per Borja Mayoral che, senza garanzie, potrebbe anche chiedere di partire subito. Non si tratterebbe però di una cessione visto che l’attaccante è in prestito biennale dal Real Madrid.