Calciomercato Juventus, niente rinnovo: finisce in tribuna

La trattativa per il rinnovo non decolla ed allora, senza una cessione entro fine agosto, sarà messo in tribuna fino a gennaio

Rinnovo, cessione o tribuna. Ilaix Moriba, 18enne centrocampista del Barcellona, si trova davanti alla scelta che condizionerà la sua carriera. Il giovane talento spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembra intenzionato a prolungare l’accordo con i blaugrana. Una decisione che il club catalano fatica a digerire tanto da aver dato una sorta di ultimatum al ragazzo.

Come si legge su ‘sport.es’, senza un’offerta congrua entro fine agosto e senza rinnovo, Ilaix Moriba resterà in tribuna il resto della stagione. Una posizione netta che, unita alla valutazione fatta (15 milioni di euro) spinge il calciatore fuori squadra senza novità nelle ultime settimane. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus e Roma, Ilaix Moriba al bivio

Interessate alla situazione di Ilaix Moriba sono Juventus e Roma. I bianconeri vorrebbero acquistare il giovane talento blaugrana gratis, ma dovranno fare i conti con l’interesse anche di Mourinho e del club capitolino. Per tutte le condizioni sono chiare: 15 milioni di euro da sborsare entro la fine di agosto o attendere gennaio quando – senza rinnovo – il 18enne potrà accordarsi gratis con un altro club.