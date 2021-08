Calciomercato Inter, casting in attacco | Ci sono anche Thuram e Weghorst

Prosegue il casting dell’Inter per l’attacco, cinque nomi: ci sono anche Thuram jr e Weghorst per Simone Inzaghi

Manca sempre meno all’inizio del campionato: sabato, infatti, l’Inter ospiterà il Genoa a ‘San Siro’ per inaugurare la nuova stagione della Serie A. Il problema è che i nerazzurri sono ancora un cantiere aperto, una rosa importante a cui manca però una pedina in attacco. L’uscita di Romelu Lukaku ha lasciato un vuoto enorme, che non può essere colmato solamente dal buon Dzeko: ecco perché Marotta e Ausilio stanno valutando un ventaglio di soluzioni per consegnare a Simone Inzaghi un altro colpo in avanti. Sono cinque i possibili nomi per l’attacco dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, cinque nomi per l’attacco | Thuram jr e Weghorst le new entries

Il casting per l’attacco dell’Inter è arrivato a selezionare cinque profili. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, oltre ai nomi di Duvan Zapata, Correa ed Insigne, si sarebbero aggiunti anche quelli di Marcus Thuram jr e Wout Weghorst. Il budget a disposizione della dirigenza meneghina per il colpo in attacco è di circa 30 milioni di euro, per questo potrebbe essere difficile soddisfare le richieste di Atalanta e Lazio. Discorso differente per Insigne, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, per il quale il Napoli chiederebbe una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Zapata vuole l’Inter: agenti in Italia, trattativa entra nel vivo

Ecco perché le soluzioni tedesche stanno prendendo forza. Il figlio di Lilian Thuram, gestito da Mino Raiola, che ha già portato Denzel Dumfries a Milano in questa sessione di mercato e potrebbe tentare il bis con l’attaccante del Borussia Moenchengladbach. Infine, attenzione anche alla candidatura di Weghorst: per il bomber olandese il Wolfsburg chiede circa 20 milioni di euro. Tra questi cinque nomi, quindi, potrebbe nascondersi il prossimo attaccante dell’Inter.